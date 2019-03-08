В Латвии от гриппа умерло уже более 60 человек

"С начала сезона гриппа в Латвии умер 61 человек, в том числе на прошлой неделе от осложнений инфекции умер 20-летний пациент. Почти у всех умерших от гриппа были хронические заболевания, в том числе многие не были вакцинированы от инфекции", - говорится в сообщении.

Также, на прошлой неделе в Латвии заболеваемость гриппом продолжила падать и составила 128,8 случая на 100 000 населения, что на 41% меньше, чем неделей ранее.



"Самая высокая заболеваемость гриппом по-прежнему регистрируется среди детей в возрасте от 4 до 14 лет - 212,1 случаев на 100 000 человек, а также в возрасте до 4 лет - 175,4 случаев на 100 000 человек. Эпидемия гриппа в Латвии была объявлена 15 января ", - отмечается в сообщении.



Напомним, в феврале 2019 года в Латвии от гриппа за неделю умерли 11 человек.