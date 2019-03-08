У Латвії від грипу померло вже понад 60 людей

"З початку сезону грипу в Латвії помер 61 чоловік, в тому числі на минулому тижні від ускладнень інфекції помер 20-річний пацієнт. Майже у всіх померлих від грипу були хронічні захворювання, в тому числі багато хто не були вакциновані від інфекції", - йдеться в повідомленні.

Також, на минулому тижні в Латвії захворюваність на грип продовжила падати і склала 128,8 випадки на 100 000 населення, що на 41% менше, ніж тижнем раніше.



"Найвища захворюваність на грип як і раніше реєструється серед дітей у віці від 4 до 14 років - 212,1 випадків на 100 000 чоловік, а також у віці до 4 років - 175,4 випадків на 100 000 чоловік. Епідемія грипу в Латвії була оголошена 15 січня", - зазначається в повідомленні.



Нагадаємо, у лютому 2019 року в Латвії від грипу за тиждень померли 11 осіб.