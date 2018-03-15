В Латвии прямо во время концерта арестовали российских балалаечников, затем их депортировали из страны

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КИЕВ. 15 марта. УНН. В латвийском городе Вентспилс ансамбль балалаечников из России “Рязанская гармонь” был арестован на сцене во время концерта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные СМИ.

“Мы играли для русскоязычной общины Вентспилса. Поздравляли женщин с 8 марта. Оказалось, что мы нарушили сразу два закона: государственный — о запрете празднования коммунистических праздников и городской о запрете балалаек, который был принят 9 мая 2017 года. Полиция прервала наше выступление и повела нас со сцены. Очень жаль, „Яблочко“ — наш главный хит”, — сообщил местной прессе художественный руководитель ансамбля Иосиф Шмулевич.

Полиция задержала россиян, в результате чего они были депортированы из страны с пятилетним запретом на въезд. Таможенники также переписали все номера балалаек, которым отныне запрещено пересекать латвийскую государственную границу.

Как сообщал УНН, в Латвии официально предъявили обвинение местному жителю, который занимался шпионажем в пользу РФ.

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