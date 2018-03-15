У Латвії прямо під час концерту заарештували російських балалаєчників, згодом їх депортували з країни
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. У латвійському місті Вентспілс ансамбль балалаєчників з Росії “Рязанська гармонь” був арештований на сцені під час концерту. Про це повідомляє УНН з посиланням на місцеві ЗМІ.
“Ми грали для російськомовної громади Вентспілса. Вітали жінок з 8 березня. Виявилося, що ми порушили одразу два закони: державний — про заборону святкування комуністичних свят і міський про заборону балалайок, який був прийнятий 9 травня 2017 року. Поліція перервала наш виступ і повела нас зі сцени. Дуже прикро, „Яблучко“ — наш головний хіт”, — повідомив місцевій пресі художній керівник ансамблю Йосипа Шмулевича.
Поліція затримала росіян, внаслідок чого вони були депортовані з країни з п’ятирічною забороною на в’їзд. Митники також переписали всі номери балалайок, яким відтепер заборонено перетинати латвійський державний кордон.
Як повідомляв УНН, у Латвії офіційно пред'явили звинувачення місцевому жителю, який займався шпигунством на користь РФ.