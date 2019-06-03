В Латвии хотят избирать руководство православной церкви с только из местных

В аннотации к законопроекту говорится, что введение критериев гражданства и постоянного места жительства для должностных лиц религиозных организаций, руководство которых находится за пределами страны, даст возможность укрепить автономию этих организаций и избежать потенциального влияния из-за рубежа.



По словам представителей комиссии, таким образом укрепится государственная и общественная безопасность Латвии. Применять вышеупомянутую норму планируют отношении главы церкви, митрополитов, архиепископов, епископов, а также кандидатов на эти должности.



Отмечается, что в ходе подготовки законопроекта, проводились консультации с представителями Латвийской православной церкви и Министерства иностранных дел.



Однако решение Сейма относительно концептуальной поддержки поправок еще впереди.



Напомним, что ранее Сейм Латвии подал на рассмотрение поправки к законам, по запрета георгиевских лент.