В Латвии хотят избирать руководство православной церкви с только из местных
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июня. УНН. Комиссия Сейма по правам человека и общественным делам предлагает внести в закон пункт, согласно которому только граждане Латвии, проживающие в стране не менее десяти последних лет, могут быть руководителями Латвийской православной церкви. Об этом сообщает УНН со ссылкой на delfi.
В аннотации к законопроекту говорится, что введение критериев гражданства и постоянного места жительства для должностных лиц религиозных организаций, руководство которых находится за пределами страны, даст возможность укрепить автономию этих организаций и избежать потенциального влияния из-за рубежа.
По словам представителей комиссии, таким образом укрепится государственная и общественная безопасность Латвии. Применять вышеупомянутую норму планируют отношении главы церкви, митрополитов, архиепископов, епископов, а также кандидатов на эти должности.
Отмечается, что в ходе подготовки законопроекта, проводились консультации с представителями Латвийской православной церкви и Министерства иностранных дел.
Однако решение Сейма относительно концептуальной поддержки поправок еще впереди.
Напомним, что ранее Сейм Латвии подал на рассмотрение поправки к законам, по запрета георгиевских лент.