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В Латвии хотят избирать руководство православной церкви с только из местных

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 3 июня. УНН. Комиссия Сейма по правам человека и общественным делам предлагает внести в закон пункт, согласно которому только граждане Латвии, проживающие в стране не менее десяти последних лет, могут быть руководителями Латвийской православной церкви. Об этом сообщает УНН со ссылкой на delfi.

В аннотации к законопроекту говорится, что введение критериев гражданства и постоянного места жительства для должностных лиц религиозных организаций, руководство которых находится за пределами страны, даст возможность укрепить автономию этих организаций и избежать потенциального влияния из-за рубежа.  

По словам представителей комиссии, таким образом укрепится государственная и общественная безопасность Латвии. Применять вышеупомянутую норму планируют отношении главы церкви, митрополитов, архиепископов, епископов, а также кандидатов на эти должности.

Отмечается, что в ходе подготовки законопроекта, проводились консультации с представителями Латвийской православной церкви и Министерства иностранных дел.

Однако решение Сейма относительно концептуальной поддержки поправок еще впереди.

Напомним, что ранее Сейм Латвии подал на рассмотрение поправки к законам, по запрета георгиевских лент.

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