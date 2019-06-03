У Латвії хочуть обирати керівництво православної церкви з лише з місцевих

В анотації до законопроекту йдеться про те, що введення критеріїв громадянства і постійного місця проживання для посадових осіб релігійних організацій, керівництво яких знаходиться за межами країни, дасть можливість зміцнити автономію цих організацій і уникнути потенційного впливу з-за кордону.



За словами представників комісії, таким чином зміцниться державна і суспільна безпека Латвії. Застосовувати вищезгадану норму планують стосовно голови церкви, митрополитів, архієпископів, єпископів, а також кандидатів на ці посади.



Зазначається, що в ході підготовки законопроекту, проводились консультації з представниками Латвійської православної церкви і Міністерства закордонних справ.



Проте рішення Сейму щодо концептуальної підтримки поправок іще попереду.



Нагадаємо, що раніше Сейм Латвії подав на розгляд поправки до законів, щодо заборони георгіївських стрічок.