У Латвії хочуть обирати керівництво православної церкви з лише з місцевих
Київ • УНН
КИЇВ. 3 червня. УНН. Комісія Сейму з прав людини і суспільних справ пропонує внести в закон пункт, згідно якого лише громадяни Латвії, що проживають в країні не менше десяти останніх років, можуть бути керівниками Латвійської православної церкви. Про це повідомляє УНН з посиланням на delfi.
В анотації до законопроекту йдеться про те, що введення критеріїв громадянства і постійного місця проживання для посадових осіб релігійних організацій, керівництво яких знаходиться за межами країни, дасть можливість зміцнити автономію цих організацій і уникнути потенційного впливу з-за кордону.
За словами представників комісії, таким чином зміцниться державна і суспільна безпека Латвії. Застосовувати вищезгадану норму планують стосовно голови церкви, митрополитів, архієпископів, єпископів, а також кандидатів на ці посади.
Зазначається, що в ході підготовки законопроекту, проводились консультації з представниками Латвійської православної церкви і Міністерства закордонних справ.
Проте рішення Сейму щодо концептуальної підтримки поправок іще попереду.
Нагадаємо, що раніше Сейм Латвії подав на розгляд поправки до законів, щодо заборони георгіївських стрічок.