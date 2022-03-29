В Латвии небоскребам Z-Towers изменили название
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. В Латвии самым высоким домам, которые назывались Z-Towers, сменили название на Zunda Towers. Как известно, букву Z используют российские оккупанты для обозначения своей техники. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Delfi-Bizness.
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"В латинском алфавите 26 букв, и буквой Z в названии мы хотели подчеркнуть расположение проекта у канала Зундс. Очень жаль, что известный проект, который существует в Риге уже более 10 лет, может быть ассоциативно связан с символом военной пропаганды (российской - ред.)", - сказал коммерческий директор Towers Construction Management Айгарс Герхардс.
Справка
Комплекс Zunda Towers имеет две круглые башни с разной площадью фундамента, каждая высотой 30 этажей. Количество квартир в обеих башнях - 341.
Напомним
Гурт БЕZ ОБМЕЖЕНЬ убрал букву Z с логотипа.