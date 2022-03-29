В Латвии небоскребам Z-Towers изменили название

Цитата

"В латинском алфавите 26 букв, и буквой Z в названии мы хотели подчеркнуть расположение проекта у канала Зундс. Очень жаль, что известный проект, который существует в Риге уже более 10 лет, может быть ассоциативно связан с символом военной пропаганды (российской - ред.)", - сказал коммерческий директор Towers Construction Management Айгарс Герхардс.

Справка

Комплекс Zunda Towers имеет две круглые башни с разной площадью фундамента, каждая высотой 30 этажей. Количество квартир в обеих башнях - 341.

Напомним

Гурт БЕZ ОБМЕЖЕНЬ убрал букву Z с логотипа.