У Латвії хмарочосам Z-Towers змінили назву

Цитата

"В латинському алфавіті 26 літер, і літерою Z у назві ми хотіли підкреслити розташування проекту біля каналу Зундс. Дуже шкода, що відомий проект, що існує в Ризі вже понад 10 років, може бути асоціативно пов'язаний із символом військової пропаганди (російської – ред.)", – сказав комерційний директор Towers Construction Management Айгарс Герхардс.

Довідка

Комплекс Zunda Towers має дві круглі башти з різною площею фундаменту, кожна заввишки 30 поверхів. Кількість квартир у обох вежах – 341.

Нагадаємо

Гурт БЕZ ОБМЕЖЕНЬ прибрав літеру Z з логотипу.