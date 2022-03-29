У Латвії хмарочосам Z-Towers змінили назву
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. У Латвії найвищим будинкам, які називалися Z-Towers, змінили назву на Zunda Towers. Як відомо, літеру Z використовують російські окупанти для позначення своєї техніки. Про це повідомляє УНН з посиланням на Delfi-Bizness.
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"В латинському алфавіті 26 літер, і літерою Z у назві ми хотіли підкреслити розташування проекту біля каналу Зундс. Дуже шкода, що відомий проект, що існує в Ризі вже понад 10 років, може бути асоціативно пов'язаний із символом військової пропаганди (російської – ред.)", – сказав комерційний директор Towers Construction Management Айгарс Герхардс.
Довідка
Комплекс Zunda Towers має дві круглі башти з різною площею фундаменту, кожна заввишки 30 поверхів. Кількість квартир у обох вежах – 341.
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