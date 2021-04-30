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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 182160 просмотра

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В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 184311 просмотра

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2 марта, 18:35 • 269018 просмотра

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Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
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Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 156625 просмотра

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Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 142851 просмотра

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В Латвии разрешат работу летних террас

В Латвии разрешат работу летних террас

Киев  •  УНН

 • 15594 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Латвия позволит ресторанам открыть летние террасы с 7 мая. Об этом сообщает УНН со ссылкой на агентство LETA.

Детали

Сейм Латвии разрешил заведениям общественного питания с 7 мая предоставлять услуги на открытом воздухе в соответствии с эпидемиологических требований, встановилених правительством.

Ранее заведения имели определенные ограничения в рабочем времени, количества людей за столом, интервалами между столами.

Сейм принял такое решение, не принимая во внимание предварительно достигнутой правительством договоренность - не пересматривать никакие ограничения до 11 мая.

С начала пандемии в мире выявлено 150 242 628 случаев болезни COVID-19, среди которых 3164170 летальных.

Дополнительно

МИД Латвии выразил протест российскому дипломату, которого заметили на вечеринке. Тем самым он нарушил карантин.

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