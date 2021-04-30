В Латвии разрешат работу летних террас
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. Латвия позволит ресторанам открыть летние террасы с 7 мая. Об этом сообщает УНН со ссылкой на агентство LETA.
Детали
Сейм Латвии разрешил заведениям общественного питания с 7 мая предоставлять услуги на открытом воздухе в соответствии с эпидемиологических требований, встановилених правительством.
Ранее заведения имели определенные ограничения в рабочем времени, количества людей за столом, интервалами между столами.
Сейм принял такое решение, не принимая во внимание предварительно достигнутой правительством договоренность - не пересматривать никакие ограничения до 11 мая.
С начала пандемии в мире выявлено 150 242 628 случаев болезни COVID-19, среди которых 3164170 летальных.
Дополнительно
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