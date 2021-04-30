У Латвії дозволять роботу літніх терас

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КИЇВ. 30 квітня. УНН. Латвія дозволить ресторанам відкрити літні тераси з 7 травня. Про це повідомляє УНН з посиланням на агенцію LETA.

Деталі

Сейм Латвії дозволив закладам громадського харчування з 7 травня надавати послуги на відкритому повітрі відповідно до епідеміологічних вимог, встановилених урядом. 

Раніше заклади мали певні обмеження у робочому часі, кількості людей за одним столом, інтервалами між столами.

Сейм прийняв таке рішення, не беручи до уваги попередньо досягнуту урядом домовленість - не переглядати жодні обмеження до 11 травня.

Від початку пандемії у світі виявлено 150 242 628 випадків хвороби COVID-19, серед яких 3 164 170 летальних. 

Додатково

МЗС Латвії висловило протест російському дипломату, якого помітили на вечірці. Цим самим він порушив карантинні обмеження.

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