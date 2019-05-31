В Латвии будут проверять биографии учителей

По закону, педагогом не может работать лицо, судимое за умышленное совершение преступного деяния, за исключением случаев, когда после погашения или снятия судимости установлено, что это не вредит интересам учащихся, и этому лицу разрешено работать педагогом.

Запрет распространяется также на лиц с ограниченной дееспособностью, решением суда лишенных попечительских прав и в упомянутых в законе случаях несоответствия освобожденных от должности педагога.

Глава комиссии Сейма по образованию Арвилс Ашераденс ("Новое Единство") объяснил порталу, что директор раз в год должен будет зайти в соответствующие регистры и проверить, не появились ли новые записи или изменения в информации, которая касается трудоустроенных им учителей. Что касается знаний языка, Ашераденс отметил, что были случаи, когда сертификаты приходилось аннулировать, так как они были поддельными.



Как сообщал УНН, новое украинское правописание начнет действовать уже 3 июня.