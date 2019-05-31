В Латвии будут проверять биографии учителей

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 16871 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 36623 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 56017 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 115204 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 109569 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136529 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144230 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130023 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130091 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 131285 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

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В Латвии будут проверять биографии учителей

В Латвии будут проверять биографии учителей

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 31 мая. УНН. Сейм Латвии в окончательном чтении принял поправки к закону, обязывающие руководителя учебного заведения в установленном Кабинетом министров порядке убедиться, не распространяется ли на педагогов запрет на эту работу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на delfi.

По закону, педагогом не может работать лицо, судимое за умышленное совершение преступного деяния, за исключением случаев, когда после погашения или снятия судимости установлено, что это не вредит интересам учащихся, и этому лицу разрешено работать педагогом.

Запрет распространяется также на лиц с ограниченной дееспособностью, решением суда лишенных попечительских прав и в упомянутых в законе случаях несоответствия освобожденных от должности педагога.

Глава комиссии Сейма по образованию Арвилс Ашераденс ("Новое Единство") объяснил порталу, что директор раз в год должен будет зайти в соответствующие регистры и проверить, не появились ли новые записи или изменения в информации, которая касается трудоустроенных им учителей. Что касается знаний языка, Ашераденс отметил, что были случаи, когда сертификаты приходилось аннулировать, так как они были поддельными.

Как сообщал УНН, новое украинское правописание начнет действовать уже 3 июня

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