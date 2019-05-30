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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
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Новое украинское правописание начнет действовать уже 3 июня

Новое украинское правописание начнет действовать уже 3 июня

Киев  •  УНН

 • 17488 просмотра

КИЕВ. 30 мая. УНН. Новое украинское правописание, которое был одобрено 22 мая, начнет действовать уже 3 июня, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобразования.

"3 июня 2019 года финальный текст новой редакции "Украинского правописания" будет опубликован на официальных сайтах Министерства образования и науки и Национальной академии наук.

С этого момента рекомендуется применять нормы и правила новой редакции Правописания во всех сферах общественной жизни, в частности, в официально-деловом стиле речи", - сообщили в Минобразования.

Как сообщили в пресс-службе, сейчас разрабатывается план имплементации новой редакции "Украинского правописания". Этим документом, в частности, будет предусмотрено сроки и этапы внедрения изменений в образовательный процесс.

Напомним, 22 мая 2019 года Кабинет Министров Украины принял постановление № 437 "Вопросы украинского правописания", которым одобрена новая редакция "Украинского правописания".

Документ подготовила специально создана Украинская национальная комиссия по вопросам правописания, в которую вошли ученые-языковеды Национальной академии наук и национальных университетов из разных регионов Украины. Состав комиссии утвержден распоряжением КМУ от 17 июня 2015 года № 416.

В августе-сентябре 2018 года состоялось общественное обсуждение предлагаемых изменений, во время которого поступило более 3000 предложений от научных учреждений, учебных заведений, органов государственной власти и местного самоуправления, отдельных граждан.

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