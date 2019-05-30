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Новий український правопис почне діяти уже 3 червня

Новий український правопис почне діяти уже 3 червня

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 травня. УНН. Новий український правопис, який був схвалений 22 травня, почне діяти уже 3 червня, передає УНН із посиланням на прес-службу Міносвіти.

“3 червня 2019 року фінальний текст нової редакції „Українського правопису“ буде опубліковано на офіційних сайтах Міністерства освіти і науки та Національної академії наук.

З цього моменту рекомендовано застосовувати норми та правила нової редакції Правопису в усіх сферах суспільного життя, зокрема, в офіційно-діловому стилі мовлення”, — повідомили у Міносвіти.

Як повідомили у прес-службі, зараз розробляється план імплементації нової редакції “Українського правопису”. Цим документом, зокрема, буде передбачено терміни та етапи впровадження змін в освітній процес.

Нагадаємо, 22 травня 2019 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову № 437 “Питання українського правопису”, якою схвалено нову редакцію “Українського правопису”.

Документ підготувала спеціально створена Українська національна комісія з питань правопису, до якої увійшли вчені-мовознавці Національної академії наук та національних університетів з різних регіонів України. Склад комісії затверджений розпорядженням КМУ від 17 червня 2015 р. № 416.

У серпні-вересні 2018 року відбулося громадське обговорення пропонованих змін, під час якого надійшло понад 3000 пропозицій від наукових установ, закладів освіти, органів державної влади та місцевого самоврядування, окремих громадян.

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