Новий український правопис почне діяти уже 3 червня
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Новий український правопис, який був схвалений 22 травня, почне діяти уже 3 червня, передає УНН із посиланням на прес-службу Міносвіти.
“3 червня 2019 року фінальний текст нової редакції „Українського правопису“ буде опубліковано на офіційних сайтах Міністерства освіти і науки та Національної академії наук.
З цього моменту рекомендовано застосовувати норми та правила нової редакції Правопису в усіх сферах суспільного життя, зокрема, в офіційно-діловому стилі мовлення”, — повідомили у Міносвіти.
Як повідомили у прес-службі, зараз розробляється план імплементації нової редакції “Українського правопису”. Цим документом, зокрема, буде передбачено терміни та етапи впровадження змін в освітній процес.
Нагадаємо, 22 травня 2019 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову № 437 “Питання українського правопису”, якою схвалено нову редакцію “Українського правопису”.
Документ підготувала спеціально створена Українська національна комісія з питань правопису, до якої увійшли вчені-мовознавці Національної академії наук та національних університетів з різних регіонів України. Склад комісії затверджений розпорядженням КМУ від 17 червня 2015 р. № 416.
У серпні-вересні 2018 року відбулося громадське обговорення пропонованих змін, під час якого надійшло понад 3000 пропозицій від наукових установ, закладів освіти, органів державної влади та місцевого самоврядування, окремих громадян.