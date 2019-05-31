У Латвії будуть перевіряти біографії вчителів

Згідно із законом, педагогом не може працювати особа, засуджена за умисне вчинення злочинного діяння, за винятком випадків, коли після погашення або зняття судимості встановлено, що це не шкодить інтересам учнів, і цій особі дозволено працювати педагогом.

Заборона поширюється також на осіб з обмеженою дієздатністю, рішенням суду позбавлених опікунських прав і в згаданих в законі випадках невідповідності звільнених з посади педагога.

Глава комісії Сейму за освітою Арвілс Ашераденс ( "Нове Єдність") пояснив порталу, що директор раз в рік повинен буде зайти у відповідні регістри і перевірити, чи не з'явилися нові записи або зміни в інформації, яка стосується працевлаштованих їм вчителів. Що стосується знань мови, Ашераденс зазначив, що були випадки, коли сертифікати доводилося анулювати, так як вони були підробленими.



Як повідомляв УНН, новий український правопис почне діяти вже 3 червня .