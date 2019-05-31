У Латвії будуть перевіряти біографії вчителів

ukru
17:51 • 21197 перегляди

Підготувалися до зустрічі в Саудівській Аравії: Зеленський провів засідання військового кабінету в Харкові

16:18 • 54270 перегляди

Без зустрічей віч-на-віч: ЗМІ дізналися, як пройдуть "непрямі переговори" України та рф

15:05 • 65675 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

14:14 • 64493 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 53651 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

22 березня, 04:30 • 89293 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 147729 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 166268 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 153800 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 237431 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2.7 м/с
53 %
756 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 69188 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 53855 перегляди
Ізраїль відповів авіаударами по об'єктах "Хезболли" на ракетний обстріл з Лівану

Ізраїль відповів авіаударами по об'єктах "Хезболли" на ракетний обстріл з Лівану

22 березня, 10:49 • 64617 перегляди
У Києві помер 7-річний хлопчик після наркозу на прийомі у стоматолога: поліція з'ясовує обставини

У Києві помер 7-річний хлопчик після наркозу на прийомі у стоматолога: поліція з'ясовує обставини

22 березня, 11:36 • 67035 перегляди
У Канаді спалахнув вандалізм щодо Tesla

У Канаді спалахнув вандалізм щодо Tesla

22 березня, 12:51 • 58318 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 154702 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 237435 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 202477 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 187705 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 154669 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

13:53 • 30547 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 30471 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 53855 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 33799 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 69188 перегляди
Актуальне
У Латвії будуть перевіряти біографії вчителів

У Латвії будуть перевіряти біографії вчителів

Київ • УНН

 • 8866 перегляди

КИЇВ. 31 травня. УНН. Сейм Латвії в остаточному читанні прийняв поправки до закону, які зобов'язують керівника навчального закладу в установленому Кабінетом міністрів порядку переконатися, чи не поширюється на педагогів заборона на цю роботу. Про це повідомляє УНН з посиланням на delfi.

Згідно із законом, педагогом не може працювати особа, засуджена за умисне вчинення злочинного діяння, за винятком випадків, коли після погашення або зняття судимості встановлено, що це не шкодить інтересам учнів, і цій особі дозволено працювати педагогом.

Заборона поширюється також на осіб з обмеженою дієздатністю, рішенням суду позбавлених опікунських прав і в згаданих в законі випадках невідповідності звільнених з посади педагога.

Глава комісії Сейму за освітою Арвілс Ашераденс ( "Нове Єдність") пояснив порталу, що директор раз в рік повинен буде зайти у відповідні регістри і перевірити, чи не з'явилися нові записи або зміни в інформації, яка стосується працевлаштованих їм вчителів. Що стосується знань мови, Ашераденс зазначив, що були випадки, коли сертифікати доводилося анулювати, так як вони були підробленими.

Як повідомляв УНН, новий український правопис почне діяти вже 3 червня .

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,241.30
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$1,995.34