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В Лапландии открыли отель в стиле сериала "Игра престолов"

Киев • УНН

 • 15508 просмотра

КИЕВ. 8 января. УНН. В финской Лапландии построили отель из льда и снега по мотивам популярного сериала "Игра престолов". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Condé Nast Traveler.

В Лапландии открыли отель в стиле сериала "Игра престолов"

Отели Лапландии SnowVillage в сотрудничестве с HBO Nordi построили отель по мотивам сериала "Игра престолов" полностью из снега и льда.

Отель SnowVillage расположен в Киттиля, что в полторах часов полета от Хельсинки. Как отмечают организаторы, отель был построен всего за месяц, а снежные люксы этом году были украшены профессиональными ледяными скульпторами из Украины, России, Польши и Латвии.

Отель оснащен залом лиц, железным троном изо льда, который охраняет не менее ледяной Григор "Гора" Клиган, и ледовой горкой в ​​форме дракона. К услугам гостей здесь предлагают 24 номера, 10 из которых - люксы, каждый украшен уникальной ледово-снежной скульптурой в стене.

Например, желающие могут провести ночь под пристальным взглядом голубых глаз гигантского белого ходока.

Температура внутри - 5 градусов мороза, в то время когда на улице - 12 градусов мороза. Не замерзнуть поможет теплый спальный мешок и чашка горячего ягодного сока утром.

А для желающих связать себя узами Гименея здесь действует часовня.

"У нас происходит примерно 40-50 свадеб в сезон", - говорит менеджер отеля Яри Пори

"Вам не обязательно быть здесь ночью, чтобы насладиться городом. Здесь есть множество мероприятий для посетителей, включая мастер-класс по изготовлению ледовых скульптур, поездок на оленях, а также сафари на снегоходах или собачьих упряжках", - заключает Яри Пори.

Также можно посетить ледяной кинотеатр, где можно посмотреть короткий фильм о том, как было построено это место. Посетители могут насладиться трапезой из трех блюд в ледовом ресторане.

Вход в SnowVillage стоит 18 долларов, а цены на номера стартуют от 200 долларов. Отель будет открыт до 8 апреля.

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