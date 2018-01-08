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У Лапландії відкрили готель в стилі серіалу “Гра престолів”

Київ • УНН

 • 15508 перегляди

КИЇВ. 8 січня. УНН. У фінській Лапландії збудували готель з льоду й снігу за мотивами популярного серіалу “Гра престолів”. Про це повідомляє УНН з посиланням на Condé Nast Traveler.

У Лапландії відкрили готель в стилі серіалу “Гра престолів”

Готелі Лапландії SnowVillage у співпраці з HBO Nordi побудували готель за мотивами серіалу “Гра престолів” повністю зі снігу та льоду.

Готель SnowVillage розташований в Кіттілі, що за півтори години польоту з Гельсінкі. Як зазначають організатори, то готель був побудований лише за місяць, а снігові люкси цього року були оздоблені професійними крижаними скульпторами з України, Росії, Польщі та Латвії.

Готель оснащено залою облич, залізним троном з льоду, який охороняє не менш крижаний Григор “Гора” Кліган, і льодовою гіркою в формі дракона. До послуг гостей тут пропонують 24 номери, 10 з яких — люкси, кожен прикрашено унікальною льодово-сніговою скульптурою в стіні.

Наприклад, охочі можуть провести ніч під пильним поглядом блакитних очей гігантського білого ходока.
Температура всередині — 5 градусів морозу, в той час коли на вулиці — 12 градусів морозу. Не замерзнути допоможе теплий спальний мішок і чашка гарячого ягідного соку вранці.

А для охочих зв’язати себе вузами Гіменея тут діє каплиця.

“У нас відбувається приблизно 40-50 весіль в сезон”, — говорить менеджер готелю Яри Порі

“Вам не обов’язково бути тут вночі, щоб насолодитися містечком. Тут є безліч заходів для відвідувачів, включаючи майстер-клас з виготовлення льодових скульптур, поїздок на оленях, а також сафарі на снігоходах або собачих упряжках”, — підсумовує Яри Порі.

Також можна відвідати крижаний кінотеатр, де можна подивитися короткий фільм про те, як було побудовано це місце. Відвідувачі можуть насолодитися трапезою з трьох страв у льодовому ресторані.

Вхід до SnowVillage коштує 18 доларів, а ціни на номери стартують від 200 доларів. Готель буде відкритий до 8 квітня.

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