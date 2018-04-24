В апреле ни разу не проголосовали 13 нардепов - КИУ

Так, по данным КИУ, в течение месяца пропустили все голосования Верховной Рады такие нардепы как Вадим Рабинович, Евгений Бакулин ("Оппозиционный блок"), Евгений Мураев, Дмитрий Ярош, Константин Жеваго, Сергей Клюев, Александр Онищенко, Вячеслав Константиновский, Надежда Савченко (все внефракционные), Виталий Чепинога и Петр Сабашук (БПП), Вячеслав Богуслаев ("Воля народа") и Юрий-Богдан Шухевич (Радикальная партия Олега Ляшко).

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В КИУ отметили, что "указанные депутаты официально пропустили голосования ВР по неизвестным причинам. То есть, не из-за болезни или командировки".

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Некоторые из них присутствовали в Раде на момент голосований, однако участия в них не принимали. Так, Вадим Рабинович был письменно зарегистрирован на трех пленарных заседаниях ВР, Вячеслав Богуслаев и Константин Жеваго - по одному, Виталий Чепинога - девяти, отметили в КИУ.