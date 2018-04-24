У квітні жодного разу не проголосували 13 нардепів - КВУ
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Тринадцять народних депутатів не проголосували у квітні жодного разу, передає УНН із посиланням на повідомленні КВУ.
Так, за даними КВУ, упродовж місяця пропустили всі голосування Верховної Ради такі нардепи як Вадим Рабінович, Євген Бакулін (“Опозиційний блок”), Євгеній Мураєв, Дмитро Ярош, Костянтин Жеваго, Сергій Клюєв, Олександр Онищенко, В’ячеслав Константіновський, Надія Савченко (всі позафракційні), Віталій Чепинога та Петро Сабашук (БПП), В’ячеслав Богуслаєв (“Воля Народу”) та Юрій-Богдан Шухевич (Радикальна партія Олега Ляшка).
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У КВУ відзначили, що “вказані депутати офіційно пропустили голосування ВР з невідомих причин. Тобто, не через хворобу чи відрядження”.
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Окремі з них були присутні в Раді на момент голосувань, однак участі в них не брали. Так, Вадим Рабінович був письмово зареєстрований на трьох пленарних засіданнях ВР, В’ячеслав Богуслаєв та Костянтин Жеваго — по одному, Віталій Чепинога — дев’яти, зазначили у КВУ.