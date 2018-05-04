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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В апреле Украина выплатила более 127 млн ​​долларов долгов

Киев • УНН

 • 9190 просмотра

КИЕВ. 4 мая. УНН. В апреле средства из международных резервов направлялись преимущественно на осуществление платежей правительства по обслуживанию и погашению государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте. Сумма платежей в апреле составила 127 400 000 долларов, передает УНН со ссылкой на сообщение НБУ.

В апреле Украина выплатила более 127 млн ​​долларов долгов

"В апреле средства из международных резервов направлялись преимущественно на осуществление платежей Правительства по обслуживанию и погашению государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте. Сумма этих платежей в апреле составила 127 400 000 долл. В том числе 30800000 долларов было выплачено для обслуживания ОВГЗ, деноминированные в иностранной валюте ", - отметили в НБУ.

Как сообщал УНН, в апреле международные резервы выросли на 229 млн долларов или на 1,3%.

Отмечается, что основным источником пополнения резервов в течение апреля, как и в предыдущие месяцы, была покупка Нацбанком валюты на межбанковском рынке.

По итогам апреля НБУ купил на межбанковском рынке 326 700 000 долларов, а продал 24 млн долларов. Таким образом, чистая покупка валюты составила 302 700 000 долларов.

Также в прошлом месяце в резервы поступило 83600000 евро от размещения правительством ОВГЗ, деноминированных в иностранной валюте.

В целом, по состоянию на 1 мая 2018 объем международных резервов покрывает 3,3 месяца будущего импорта и является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.

Украинские Национальные Новости

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