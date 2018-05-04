В апреле Украина выплатила более 127 млн ​​долларов долгов

"В апреле средства из международных резервов направлялись преимущественно на осуществление платежей Правительства по обслуживанию и погашению государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте. Сумма этих платежей в апреле составила 127 400 000 долл. В том числе 30800000 долларов было выплачено для обслуживания ОВГЗ, деноминированные в иностранной валюте ", - отметили в НБУ.



Как сообщал УНН, в апреле международные резервы выросли на 229 млн долларов или на 1,3%.



Отмечается, что основным источником пополнения резервов в течение апреля, как и в предыдущие месяцы, была покупка Нацбанком валюты на межбанковском рынке.

По итогам апреля НБУ купил на межбанковском рынке 326 700 000 долларов, а продал 24 млн долларов. Таким образом, чистая покупка валюты составила 302 700 000 долларов.

Также в прошлом месяце в резервы поступило 83600000 евро от размещения правительством ОВГЗ, деноминированных в иностранной валюте.

В целом, по состоянию на 1 мая 2018 объем международных резервов покрывает 3,3 месяца будущего импорта и является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.