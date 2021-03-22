В квартире жилого дома в Киеве произошел взрыв, есть пострадавший
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. В квартире жилого дома в Киеве произошел взрыв - хозяин в пластиковой таре смешивал неустановленные химические вещества, которые в результате синтеза взорвались. Мужчину госпитализировали. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУНП в Киеве.
Детали
Вчера около 21 часа в столичную полицию из больницы скорой медицинской помощи поступило сообщение о том, что к ним обратился 59-летний мужчина с ранениями, полученными во время взрыва в собственной квартире на улице Закревского.
"В результате происшествия владелец помещения получил ранения различной степени тяжести, с которыми был госпитализирован в больницу", - указали в полиции.
На месте взрыва правоохранители установили, что "хозяин в пластиковой таре смешивал неустановленные химические вещества, которые в результате синтеза взорвались".
Из квартиры следователи изъяли остатки пластика, которые направили для проведения экспертизы.
Следователи внесли сведения о происшествии в Единый реестр досудебных расследований и начали уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.
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Недавно произошел взрыв в Боярке под Киевом: мужчина хотел отомстить бывшей подруге за долг и погиб.