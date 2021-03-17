Вибух у Боярці: кримчанин хотів помститися колишній подрузі за борг і загинув

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Загиблим виявився 34-річний уродженець окупованого Криму, який протягом тривалого часу проживав у Києві.

"Як з’ясувалось, у місті Боярка мешкала колишня подруга загиблого, якій він позичив гроші. Але між молодими людьми відбулася сварка, тому чоловік прагнув повернути борг. Жінка відмовилася віддавати гроші. Тоді чоловік не знайшов нічого кращого, як помститися. Він обладнав майстерню, придбав необхідні речовини та зробив саморобний вибуховий пристрій. Чоловік приїхав на таксі до місця призначення і через декілька хвилин після того, як він вийшов з автомобіля, пролунав вибух. До місця проживання жінки він не дійшов декілька метрів – пристрій вибухнув у його руках", - розповіли правоохоронці.

Наразі відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу. Слідство ще триває, правоохоронці продовжують встановлювати обставини події та проводити експертизи.

Нагадаємо

Внаслідок вибуху у квартирі однієї з багатоповерхівок у Бердянську Запорізької області загинуло двоє чоловіків, 49-річну жінку було госпіталізовано до лікарні.