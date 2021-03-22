У квартирі житлового будинку у Києві стався вибух, є постраждалий
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. У квартирі житлового будинку у Києві стався вибух - господар у пластиковій тарі змішував невстановлені хімічні речовини, які у результаті синтезу вибухнули. Чоловіка госпіталізували. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ГУНП у Києві.
Деталі
Вчора близько 21-ї години до столичної поліції з лікарні швидкої медичної допомоги надійшло повідомлення про те, що до них звернувся 59-річний чоловік із пораненнями, отриманими під час вибуху у власній квартирі на вулиці Закревського.
"Внаслідок події власник помешкання отримав поранення різного ступеню тяжкості, з якими його госпіталізували у лікарню", - вказали у поліції.
На місці вибуху правоохоронці встановили, що "господар у пластиковій тарі змішував невстановлені хімічні речовини, які у результаті синтезу вибухнули".
Із квартири слідчі вилучили залишки пластику, які направили для проведення експертизи.
Слідчі внесли відомості про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.
Додамо
Нещодавно стався вибух у Боярці під Києвом: чоловік хотів помститися колишній подрузі за борг і загинув.