В квартире в центре Одессы нашли мертвыми трех мужчин
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. В квартире в центре Одессе нашли тела трех мужчин. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции в Одесской области.
"Их тела были обнаружены в съемной квартире в центре города. Умершие - жители Одесской области и других регионов Украины, 1989, 1994 и 2000 годов рождения", - говорится в сообщении.
По предварительным выводам судебно-медицинских экспертов, смерть наступила в результате отравления неизвестным веществом.
По этому факту начали уголовное производство по ч. 2 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины с пометкой "несчастный случай".
Следственные действия продолжаются. Тела мужчин направлены на экспертизу.
Напомним, на Волыни женщину с малышом нашли мертвыми в квартире.