У квартирі в центрі Одеси знайшли мертвими трьох чоловіків

"Їхні тіла були виявлені в орендованій квартирі у центрі міста. Померлі - жителі Одеської області та інших регіонів України, 1989, 1994 та 2000 років народження", - йдеться у повідомленні.

За попередніми висновками судово-медичних експертів, смерть настала внаслідок отруєння невідомою речовиною.

Наразі за цим фактом розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст.115 (умисне вбивство) КК України з приміткою "нещасний випадок".

Слідчі дії тривають. Тіла чоловіків направлені на експертизу.

Нагадаємо, на Волині жінку з малюком знайшли мертвими у квартирі.