В курортной Кирилловке затопило ряд баз отдыха
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. В Запорожской области ливень залил более 10 баз отдыха на Федотовой косе в пгт Кирилловка, передает УНН со ссылкой на сообщение УГСЧС в Запорожской области.
"28 июля в результате сильного ливня произошло повышение уровня воды от 25 до 30 см на более чем 10 баз отдыха на Федотовой косе в пгт Кирилловка. Вода собралась на тех базах, которые находятся в низинах на расстоянии 20-30 м от береговой линии", - говорится в сообщении.
По данным ГСЧС, спасатели с помощью 5 плавающих мотопомп откачивают воду на территориях баз. По состоянию на 16:00 всего было откачано более 50 куб.м воды.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Подтопление в Херсонской области: продолжаются работы по ликвидации непогоды
Дорога между пгт Кирилловка и селом Степок не затоплена, движение беспрепятственное.
Всего для ликвидации последствий непогоды привлекли 2 единицы техники, 5 плавающих мотопомп и 10 человек.
Сейчас работы по откачке продолжаются.
Напомним, 27 июля из-за обильных дождей произошло поднятие уровня воды на части дороги от поселка Степок к острову Бирючий. Бойцы ГСЧС с помощью гибкого троса освободили 3 автомобиля и спасли 9 человек.