Підтоплення на Херсонщині: тривають роботи з ліквідації негоди
Київ • УНН
КИЇВ. 28 липня. УНН. У селищі Сокологірне на Херсонщині внаслідок сильного дощу рівень води на вулицях піднявся на 30 см, внаслідок чого підтопило кілька десятків будинків. Рятувальники ліквідовують наслідки негоди. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Нацполіції.
“У результаті вчорашньої негоди в Генічеському районі сталося підтоплення будинків жителів села Сокологірне. Наразі на місці чергують працівники районного відділу поліції. За вказівкою керівництва обласного главку поліції їм на допомогу виїхали колеги з сусідніх районів та бійці роти поліції особливого призначення”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що внаслідок сильного дощу рівень води на вулицях сягнув близько 30 см. Вода пішла на подвір’я домоволодінь місцевих мешканців і підтопила кілька десятків будинків, в яких проживають більше 150 селян.
“На місці відучора працюють 3 автопатрулі районної поліції. Правоохоронці забезпечують охорону публічного порядку, допомагають працівникам служби з надзвичайних ситуацій у викачуванні води, спостерігають за домоволодіннями для недопущення фактів мародерства, а також допомагають постраждалим перевозити речі”, — додали у поліції.
Нагадаємо, на Закарпатті значна кількість опадів в окремих населених пунктах призвела до підтоплень.