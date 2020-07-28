Подтопление в Херсонской области: продолжаются работы по ликвидации непогоды
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. В поселке Сокологорное в Херсонской области в результате сильного дождя уровень воды на улицах поднялся на 30 см, в результате чего подтопило несколько десятков домов. Спасатели ликвидируют последствия непогоды. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.
"В результате вчерашней непогоды в Геническом районе произошло подтопление домов жителей села Сокологорное. Сейчас на месте дежурят работники районного отдела полиции. По указанию руководства областного главка полиции им на помощь выехали коллеги из соседних районов и бойцы роты полиции особого назначения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате сильного дождя уровень воды на улицах достиг около 30 см. Вода пошла во двор домовладения местных жителей и подтопила несколько десятков домов, в которых проживают более 150 селян.
"На месте со вчерашнего дня работают 3 автопатрули районной полиции. Правоохранители обеспечивают охрану общественного порядка, помогают работникам службы по чрезвычайным ситуациям в откачивании воды, наблюдают за домовладениями для недопущения фактов мародерства, а также помогают пострадавшим перевозить вещи", - добавили в полиции.
Напомним, на Закарпатье значительное количество осадков в отдельных населенных пунктах привела к подтоплениям.