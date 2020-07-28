У курортній Кирилівці затопило низку баз відпочинку

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КИЇВ. 28 липня. УНН. У Запорізькій області злива залила більш ніж 10 базах відпочинку на Федотовій косі в смт Кирилівка, передає УНН із посиланням на повідомлення УДСНС у Запорізькій області.

"28 липня внаслідок сильної зливи сталося підвищення рівня води від 25 до 30 см на більш ніж 10 базах відпочинку на Федотовій косі в смт Кирилівка. Вода зібралася на тих базах, котрі знаходяться у низинах на відстані 20-30 м від берегової лінії", - йдеться у повідомленні.

За даними ДСНС, рятувальники за допомогою 5 плаваючих мотопомп відкачують воду на територіях баз. Станом на 16:00 всього було відкачано понад 50 куб.м води.

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Дорога між смт Кирилівка та селом Степок не затоплена, рух безперешкодний.

Загалом для ліквідації наслідків негоди залучили 2 одиниці техніки, 5 плаваючих мотопомп та 10 осіб.

Наразі роботи щодо відкачки тривають.

Нагадаємо, 27 липня через рясні дощі сталося підняття рівня води на частині дороги від селища Степок до острова Бірючий. Бійці ДСНС за допомогою гнучкого тросу вивільнили 3 автомобіля і врятували 9 людей. 

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