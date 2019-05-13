В КСУ рассказали о незаконных советниках председателя суда
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. В Конституционном суде Украины подтвердили, что председатель суда Станислав Шевчук противозаконно назначал себе советников. Об этом на своей странице в Facebook сообщила общественная организация “Национальный интерес Украины”.
"Национальный интерес Украины" получил ответ от Конституционного Суда Украины на запрос о законности назначений Председателем КСУ Шевчуком внештатных советников. В ответе КСУ четко и безапелляционно указано, что Законом Украины "О Конституционном Суде Украины" такой должности, как "внештатный советник Председателя КСУ" - не предусмотрено, а, соответственно, назначение таких советников - противозаконно.
Итак, получается, что, несмотря на Закон и четко понимая противоправность своих действий, Председатель Конституционного Суда Украины Станислав Шевчук противозаконно утвердил "Положение о внештатных советников Председателя КСУ" от 3 октября 2018 и назначил в КСУ 5 человек, находившихся на должностях вопреки действующему законодательству", - говорится в сообщении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На главу Конституционного суда пожаловались в ГБР и СБУ
По данным общественников, внештатные советники имели удостоверения и электронный ключ-доступ в помещения Суда, доступ к внутренней документации, проводили аналитику, сбор и анализ информации о деятельности Суда, пользовались материально-технической базой Суда, принимали участие в мероприятиях КСУ и взаимодействовали со структурными подразделениями по поручению Председателя.
"Одним из таких советников был, приближенный к Виктору Медведчуку, бывший разведчик Олег Синянский", - сообщили в общественной организации.
Напомним, Шевчук избран председателем КСУ 21 февраля 2018 года. В марте этого года судьи КСУ потребовали его отставки из-за грубых проступков и нарушения законодательства.
Добавим, что в апреле был опубликован вывод Комиссии по вопросам регламента и этики КСУ, в котором указано, что основания для увольнения Шевчука с должности главы суда есть. Также, журналисты сообщили, что специальное пленарное заседание КСУ, где будет решаться отставка Шевчука, запланировано на 14 мая.
Однако 11 мая на сайте КСУ появился проект повестки дня заседания Палаты КСУ. Вопрос об увольнении Шевчука с должности главы суда в документе отсутствует.
Также напомним, родной брат председателя КСУ Рулав Одд (Денис Шевчук) фигурирует в уголовном производстве по факту присвоения госсредств.