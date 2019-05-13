У КСУ розповіли про незаконних радників голови суду

"Національний інтерес України" отримав відповідь від Конституційного Суду України на запит про законність призначень Головою КСУ Шевчуком позаштатних радників. У відповіді КСУ чітко і безапеляційно зазначено, що Законом України "Про Конституційний Суд України" такої посади, як "позаштатний радник Голови КСУ" - не передбачено, а, відповідно, призначення таких радників - протизаконне.

Отже, виходить, що, незважаючи на Закон і чітко розуміючи протиправність своїх дій, Голова Конституційного Суду України Станіслав Шевчук протизаконно затвердив "Положення про позаштатних радників Голови КСУ" від 3 жовтня 2018 року і призначив в КСУ 5 осіб, що знаходилися на посадах всупереч чинному законодавству" , - йдеться в повідомленні.

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За даними громадських діячів, позаштатні радники мали посвідчення і електронний ключ-доступ в приміщення Суду, доступ до внутрішньої документації, проводили аналітику, збір і аналіз інформації про діяльність Суду, користувалися матеріально-технічною базою Суду, брали участь в заходах КСУ і взаємодіяли з структурними підрозділами за дорученням Голови.

"Одним з таких радників був, наближений до Віктора Медведчука, колишній розвідник Олег Синянський", - повідомили в громадській організації.

Нагадаємо, Шевчук обраний головою КСУ 21 лютого 2018 року. У березні цього року судді КСУ зажадали його відставки через грубі проступки і порушення законодавства.

Додамо, що в квітні був опублікований висновок Комісії з питань регламенту та етики КСУ, в якому зазначено, що підстави для звільнення Шевчука з посади голови суду є. Також, журналісти повідомили, що спеціальне пленарне засідання КСУ, де буде вирішуватися відставка Шевчука, заплановано на 14 травня.

Однак 11 травня на сайті КСУ з'явився проект порядку денного засідання Палати КСУ. Питання про звільнення Шевчука з посади голови суду в документі відсутнє.

Також нагадаємо, рідний брат голови КСУ Рулав Одд (Денис Шевчук) фігурує в кримінальному провадженні за фактом привласнення державних коштів.