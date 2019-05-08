На главу Конституционного суда пожаловались в ГБР и СБУ

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КИЕВ. 8 мая. УНН. Председатель Конституционного суда Украины Станислав Шевчук нарушил Конституцию Украины. Об этом на своей странице в Facebook сообщила общественная организация “Национальный интерес Украины”, по результату собственного расследования, передает УНН.

По данным общественников, Шевчук, накануне выборов Президента Украины, тайно назначал в качестве своих внештатных советников на общественных началах ряд противоречивых лиц.

"Речь идет о Синянском А., которого связывают с "неформальным послом России в Украине" Виктором Медведчуком, Лабоженко Д., Чужмире М., Арвеладзе Г. и Невядомском Д., которые могли иметь доступ в помещение Конституционного суда Украины, могли оказывать давление, вместе с Шевчуком С.В., на судей Конституционного суда Украины, о чем уже писали ряд СМИ, и главное - могли иметь доступ без спецразрешения к информации Конституционного суда Украины с грифом "секретно", которую имели возможность передавать далее третьим лицам", - говорится в сообщении.

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В действиях председателя Конституционного суда общественники усматривают сразу несколько статей Уголовного кодекса Украины, а именно: 111 (государственная измена), 114 (шпионаж), 364 (злоупотребление властью или служебным положением), 366 (служебный подлог), 369-2 (злоупотребление влиянием), 376 (вмешательство в деятельность судебных органов).

В связи с выдвинутыми обвинениями представители общественной организации обратились в Службу безопасности Украины и Государственное бюро расследований с просьбой разобраться в ситуации. В случае подтверждения фактов, общественники будут ходатайствовать о привлечении к ответственности председателя КСУ Шевчука и его "загадочных советников".

"В дальнейшем "Национальный интерес Украины" будет контролировать ход этого дела, и информировать общественность. Мы считаем, что такие действия высших должностных лиц государства представляют угрозу национальной безопасности и не отвечают национальным интересам страны", - резюмировали в ОО "Национальный интерес Украины".

Напомним, Шевчук избран председателем КСУ 21 февраля 2018 года.

Шевчук является доктором юридических наук, был судьей Европейского суда по правам человека от Украины.

Впрочем, сегодня в КСУ Шевчук занимает довольно шаткую позицию. В марте этого года судьи КСУ потребовали его отставки из-за грубых проступков и нарушения законодательства.

Добавим, что вопрос увольнения Шевчука будет решаться на специальном пленарном заседании суда, которое запланировано на 14 мая.

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