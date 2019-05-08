На голову Конституційного суду поскаржилися у ДБР і СБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. Голова Конституційного суду України Станіслав Шевчук порушив Конституцію України. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила громадська організація "Національний інтерес України", за результатом власного розслідування, передає УНН.
За даними громадських діячів, Шевчук, напередодні виборів Президента України, таємно призначав як своїх позаштатних радників на громадських засадах низку суперечливих осіб.
"Йдеться про Синянського О., якого пов'язують з "неформальним послом Росії в Україні" Віктором Медведчуком, Лабоженка Д., Чужмиря М., Арвеладзе Г. і Нев'ядомського Д., які могли мати доступ у приміщення Конституційного суду України, могли чинити тиск, разом з Шевчуком С.В., на суддів Конституційного суду України, про що вже писала низка ЗМІ, і головне - могли мати доступ без спецдозволу до інформації Конституційного суду України з грифом "секретно", яку мали можливість передавати далі третім особам", - йдеться в повідомленні.
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У діях голови Конституційного суду громадські діячі вбачають відразу кілька статей Кримінального кодексу України, а саме: 111 (державна зрада), 114 (шпигунство), 364 (зловживання владою або службовим становищем), 366 (службове підроблення), 369-2 (зловживання впливом), 376 (втручання в діяльність судових органів).
У зв'язку з висунутими звинуваченнями представники громадської організації звернулися до Служби безпеки України та Державного бюро розслідувань з проханням розібратися у ситуації. У разі підтвердження фактів, громадські діячі будуть клопотати про притягнення до відповідальності голови КСУ Шевчука і його "загадкових радників".
"Надалі "Національний інтерес України" буде контролювати хід цієї справи, і інформувати громадськість. Ми вважаємо, що такі дії вищих посадових осіб держави становлять загрозу національній безпеці і не відповідають національним інтересам країни", - резюмували в ГО "Національний інтерес України".
Нагадаємо, Шевчук обраний головою КСУ 21 лютого 2018 року.
Шевчук є доктором юридичних наук, був суддею Європейського суду з прав людини від України.
Утім, сьогодні у КСУ Шевчук займає досить хитку позицію. У березні цього року судді КСУ виступили з вимогою його відставки через грубі проступки і порушення законодавства.
Додамо, що питання звільнення Шевчука буде вирішуватися на спеціальному пленарному засіданні суду, яке заплановано на 14 травня.