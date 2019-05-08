На голову Конституційного суду поскаржилися у ДБР і СБУ

За даними громадських діячів, Шевчук, напередодні виборів Президента України, таємно призначав як своїх позаштатних радників на громадських засадах низку суперечливих осіб.

"Йдеться про Синянського О., якого пов'язують з "неформальним послом Росії в Україні" Віктором Медведчуком, Лабоженка Д., Чужмиря М., Арвеладзе Г. і Нев'ядомського Д., які могли мати доступ у приміщення Конституційного суду України, могли чинити тиск, разом з Шевчуком С.В., на суддів Конституційного суду України, про що вже писала низка ЗМІ, і головне - могли мати доступ без спецдозволу до інформації Конституційного суду України з грифом "секретно", яку мали можливість передавати далі третім особам", - йдеться в повідомленні.

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У діях голови Конституційного суду громадські діячі вбачають відразу кілька статей Кримінального кодексу України, а саме: 111 (державна зрада), 114 (шпигунство), 364 (зловживання владою або службовим становищем), 366 (службове підроблення), 369-2 (зловживання впливом), 376 (втручання в діяльність судових органів).

У зв'язку з висунутими звинуваченнями представники громадської організації звернулися до Служби безпеки України та Державного бюро розслідувань з проханням розібратися у ситуації. У разі підтвердження фактів, громадські діячі будуть клопотати про притягнення до відповідальності голови КСУ Шевчука і його "загадкових радників".

"Надалі "Національний інтерес України" буде контролювати хід цієї справи, і інформувати громадськість. Ми вважаємо, що такі дії вищих посадових осіб держави становлять загрозу національній безпеці і не відповідають національним інтересам країни", - резюмували в ГО "Національний інтерес України".

Нагадаємо, Шевчук обраний головою КСУ 21 лютого 2018 року.

Шевчук є доктором юридичних наук, був суддею Європейського суду з прав людини від України.

Утім, сьогодні у КСУ Шевчук займає досить хитку позицію. У березні цього року судді КСУ виступили з вимогою його відставки через грубі проступки і порушення законодавства.

Додамо, що питання звільнення Шевчука буде вирішуватися на спеціальному пленарному засіданні суду, яке заплановано на 14 травня.