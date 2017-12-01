В крови хорватского генерала-самоубийцы нашли цианид
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. В крови экс-главы Хорватской совета обороны в Боснии и Герцеговине Слободана Праляка, который ранее совершил самоубийство в зале суда, нашли цианистый калий. Об этом сообщает УНН со ссылкой на прокуратуру Нидерландов.
В крови экс-главы Хорватской совета обороны в Боснии и Герцеговине Слободана Пральяка, ранее совершил самоубийство в зале суда, нашли цианистый калий.
“Предварительные результаты токсикологической экспертизы обнаружили высокую концентрацию цианистого калия в крови господина Пральяка. Это привело к остановке сердца, которая и указывается как наиболее вероятная причина смерти”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что при вскрытии также присутствовали двое хорватских экспертов.
Напомним, хорватский генерал Слободан Пральяк умер после того, как он принял яд во время оглашения приговора Международного трибунала по бывшей Югославии в Боснии.