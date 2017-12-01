У крові хорватського генерала-самогубця знайшли ціанід
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. У крові екс-глави Хорватської ради оборони в Боснії і Герцеговині Слободана Праляка, який раніше вчинив самогубство в залі суду, знайшли ціаністий калій. Про це повідомляє УНН з посиланням на прокуратуру Нідерландів.
У крові екс-глави Хорватської ради оборони у Боснії і Герцеговині Слободана Пральяка, який раніше вчинив самогубство в залі суду, знайшли ціаністий калій.
“Попередні результати токсикологічної експертизи виявили високу концентрацію ціаністого калію в крові пана Пральяка. Це призвело до зупинки серця, яка і вказується як найімовірніша причина смерті”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що при розтині також були присутні двоє хорватських експертів.
Нагадаємо, хорватський генерал Слободан Пральяк помер після того, як він прийняв отруту під час оголошення вироку Міжнародного трибуналу по колишній Югославії в Боснії.