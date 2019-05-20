В Кропивницком несовершеннолетние до смерти забили мужчину
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 20 мая. УНН. В Кропивницком несовершеннолетние до смерти забили мужчину, от полученных повреждений пострадавший скончался в областной больнице. Эту информацию корреспонденту УНН подтвердили в ГУ ЧП в области.
"Подтверждает факт, что в Кропивницком произошел конфликт между тремя несовершеннолетними и взрослым мужчиной. В результате происшествия пострадавший получил телесные повреждения, от которых скончался", - сообщили в пресс-службе.
Информацию по данному факту внесли в ЕРДР по ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) УК.
Двух человек задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Обстоятельства происшествия выясняют следователи.
Напомним, в Запорожье молодой человек до смерти избил участника АТО.