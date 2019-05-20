У Кропивницькому неповнолітні до смертi забили чоловiка
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 20 травня. УНН. У Кропивницькому неповнолітні до смертi забили чоловiка, від отриманих ушкоджень постраждалий помер в обласній лікарні. Цю інформацію кореспонденту УНН підтвердили в ГУ НП в області.
"Пiдтверджуємо факт, що у Кропивницькому стався конфлiкт мiж трьома неповнолiтнiми i дорослим чоловiком. У результатi пригоди потерпiлий отримав тiлеснi ушкодження, вiд яких помер", - повідомили в прес-службі.
Iнформацiю за цим фактом внесли до ЄРДР за ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) ККУ.
Двох осiб затримали в порядку статтi 208 Кримiнального процесуального кодексу України.
Обставини пригоди з’ясовують слiдчi.
Нагадаємо, на Запоріжжі молодик до смерті побив учасника АТО.