На Запоріжжі молодик до смерті побив учасника АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 19 травня. УНН. В Енергодарі правоохоронці розшукали зловмисника, який наніс смертельні травми чоловіку. Про це повідомляє прес-служба поліції Запорізької області, передає УНН.
Як повідомляється, 15 травня о 23:26 до Енергодарського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення з медичного закладу міста. Туди з чисельними тілесними ушкодженнями було госпіталізовано місцевого мешканця 1970 року народження. 18 травня від отриманих травм громадянин помер у реанімаційному відділенні лікарні.
Загиблий - місцевий житель, заступник голови ГО "Захисники України" Євген Бабанський.
Працівники поліції з’ясували, що між потерпілим та невідомим сталася сварка, в результаті якої зловмисник спричинив тілесні ушкодження чоловіку та зник з місця події.
Під час проведення оперативно-розшукових заходів підозрюваного знайшли, ним виявився місцевий мешканець 1989 року народження.
Нагадаємо, на Хмельниччині чоловік до смерті побив свою співмешканку та пішов спати.