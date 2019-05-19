На Запоріжжі молодик до смерті побив учасника АТО

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КИЇВ. 19 травня. УНН. В Енергодарі правоохоронці розшукали зловмисника, який наніс смертельні травми чоловіку. Про це повідомляє прес-служба поліції Запорізької області, передає УНН.

Як повідомляється, 15 травня о 23:26 до Енергодарського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення з медичного закладу міста. Туди з чисельними тілесними ушкодженнями було госпіталізовано місцевого мешканця 1970 року народження. 18 травня від отриманих травм громадянин помер у реанімаційному відділенні лікарні.

Загиблий - місцевий житель, заступник голови ГО "Захисники України" Євген Бабанський.

Працівники поліції з’ясували, що між потерпілим та невідомим сталася сварка, в результаті якої зловмисник спричинив тілесні ушкодження чоловіку та зник з місця події.

Під час проведення оперативно-розшукових заходів підозрюваного знайшли, ним виявився місцевий мешканець 1989 року народження.

Нагадаємо, на Хмельниччині чоловік до смерті побив свою співмешканку та пішов спати.

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