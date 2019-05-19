В Запорожье парень до смерти избил участника АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 19 мая. УНН. В Энергодаре правоохранители разыскали злоумышленника, который нанес смертельные травмы мужчине. Об этом сообщает пресс-служба полиции Запорожской области, передает УНН.
Как сообщается, 15 мая в 23:26 в Энергодарский отдел полиции ГУНП в Запорожской области поступило сообщение из медицинского учреждения города. Туда с многочисленными телесными повреждениями был госпитализирован местный житель 1970 года рождения. 18 мая от полученных травм гражданин скончался в реанимационном отделении больницы.
Погибший - местный житель, заместитель председателя ОО "Защитники Украины" Евгений Бабанский.
Работники полиции выяснили, что между потерпевшим и неизвестным произошла ссора, в результате которой злоумышленник нанес телесные повреждения мужчине и скрылся с места происшествия.
При проведении оперативно-розыскных мероприятий подозреваемого нашли, им оказался местный житель 1989 года рождения.
Напомним, в Хмельницкой области мужчина до смерти избил свою сожительницу и ушел спать.