В Запорожье парень до смерти избил участника АТО

Как сообщается, 15 мая в 23:26 в Энергодарский отдел полиции ГУНП в Запорожской области поступило сообщение из медицинского учреждения города. Туда с многочисленными телесными повреждениями был госпитализирован местный житель 1970 года рождения. 18 мая от полученных травм гражданин скончался в реанимационном отделении больницы.

Погибший - местный житель, заместитель председателя ОО "Защитники Украины" Евгений Бабанский.

Работники полиции выяснили, что между потерпевшим и неизвестным произошла ссора, в результате которой злоумышленник нанес телесные повреждения мужчине и скрылся с места происшествия.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий подозреваемого нашли, им оказался местный житель 1989 года рождения.

Напомним, в Хмельницкой области мужчина до смерти избил свою сожительницу и ушел спать.