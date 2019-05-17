На Хмельниччині чоловік до смерті побив свою співмешканку та пішов спати
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. На Хмельниччині чоловік під час сварки убив свою співмешканку. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Хмельницької області.
Повідомляється, що подія сталася в селі Поляхова Теофіпольського району в ніч на 15 травня – підозрюваний разом зі своєю 26-річною співмешканкою розпивали спиртне, в ході чого між ними виникла суперечка.
Під час сварки чоловік побив жінку і пішов спати, а коли прокинувся, побачив, що вона вже мертва. До поліції зателефонувала донька зловмисника.
Під час спілкування з правоохоронцями чоловік спочатку стверджував, що його співмешканка померла власною смертю, але потім зізнався у скоєному.
Наразі чоловіка, раніше судимого за наркозлочини та нанесення легких тілесних ушкоджень, затримали. Відкрито кримінальне провадження за ст. 115 КК України. За умисне вбивство йому загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.
Сьогодні підозрюваному обиратимуть міру запобіжного заходу.
Нагадаємо, на Київщині жінка зі знайомими силою “вибивала” борг у співмешканця.