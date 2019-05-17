В Хмельницкой области мужчина до смерти избил свою сожительницу и пошел спать
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. В Хмельницкой области мужчина во время ссоры убил свою сожительницу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Хмельницкой области.
Сообщается, что происшествие произошло в селе Поляхова Теофипольского района в ночь на 15 мая - подозреваемый вместе со своей 26-летней сожительницей распивали спиртное, в ходе чего между ними возник спор.
Во время ссоры мужчина избил женщину и ушел спать, а когда проснулся, увидел, что она уже мертва. В полицию позвонила дочь злоумышленника.
Во время общения с правоохранителями мужчина сначала утверждал, что его сожительница умерла собственной смертью, но потом признался в содеянном.
Сейчас мужчину, ранее судимого за наркопреступления и нанесение легких телесных повреждений, задержали. Открыто уголовное производство по ст. 115 УК Украины. За умышленное убийство ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.
Сегодня подозреваемому будут выбирать меру пресечения.
Напомним, в Киевской области женщина со знакомыми силой "выбивала" долг в сожителя.