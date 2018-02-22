В Кропивницком электроопора после ДТП упала на дом
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 22 февраля. УНН. В Кропивницкому водитель легкового автомобиля в состоянии опьянения съехал с проезжей части и сбил электроопору. Об этом сообщила пресс-служба Управления патрульной полиции в Кировоградской области, передает УНН.
Согласно информации, ДТП произошло по улице Пашутинской. На место происшествия патрульных вызвали случайные свидетели инцидента.
“Свидетели сообщили стражам порядка, что водитель автомобиля ВАЗ 2101 выезжал с прилегающей территории на проезжую часть. Водитель не справился с управлением и совершил наезд на электроопору, которая находилась на противоположной стороне дороги. В результате опора наклонилась на балкон соседнего дома. Автомобиль также получил механических повреждений”, – сообщили в пресс-службе.
Также в полиции добавили, что патрульные полицейские составили в отношении водителя административные материалы по статье 124 КУоАП, которая предусматривает административную ответственность за нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, а также по статье 130 КУоАП, которая предусматривает административную ответственность за управление транспортным средством в состоянии опьянения.
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Правоохранители вызвали на место происшествия спецслужбу, которая демонтировала поврежденную электроопору и возобновила безопасность электрокоммуникаций. Водитель был отстранен от управления автомобилем.
Как ранее сообщал УНН, на Гаванском мосту Киева произошло ДТП с участием такси Uber.