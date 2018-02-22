У Кропивницькому електроопора після ДТП впала на будинок
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 22 лютого. УНН. У Кропивницькому водій легкового автомобіля у стані сп’яніння з’їхав із проїзної частини та збив електроопору. Про це повідомила прес-служба Управління патрульної поліції в Кіровоградській області, передає УНН.
Згідно з інформацією, ДТП сталася по вулиці Пашутінській. На місце події патрульних викликали випадкові свідки інциденту.
“Свідки повідомили правоохоронцям, що водій автомобіля ВАЗ 2101 виїжджав із прилеглої території на проїзну частину. Водій не впорався із керуванням та здійснив наїзд на електроопору, що знаходилась на протилежному боці дороги. В результаті опора похилилася на балкон сусіднього будинку. Автомобіль також зазнав механічних пошкоджень”, – повідомили в прес-службі.
Також в поліції додали, що патрульні поліцейські склали щодо водія адміністративні матеріали за статтею 124 КУпАП, яка передбачає адміністративну відповідальність за порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, а також за статтею 130 КУпАП, яка передбачає адміністративну відповідальність за керування транспортним засобом у стані сп’яніння.
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Правоохоронці викликали на місце події спецслужбу, яка демонтувала пошкоджену електроопору та відновила безпеку електрокомунікацій. Водія було відсторонено від керування автомобілем.
Як раніше повідомляв УНН, на Гаванському мосту Києва відбулася ДТП за участю таксі Uber.