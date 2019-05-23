В Кропивницкому мужчина упал с лестницы и умер
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 23 мая. УНН. В Кропивницком нетрезвый мужчина упал на лестнице в подъезде дома и скончался от полученных травм. Об этом говорится в Едином государственном реестре судебных решений, сообщает корреспондент УНН.
Предварительно установлено, что потерпевший упал по собственной неосторожности. Медики установили ему диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, параорбитальная субдуральная гематома.
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Мужчина скончался в медицинском учреждении.
Напомним, в Запорожье возле школы нашли труп.