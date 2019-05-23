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У Кропивницькому чоловік впав зі сходів і помер

У Кропивницькому чоловік впав зі сходів і помер

Київ • УНН

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КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 23 травня. УНН. У Кропивницькому нетверезий чоловік впав на сходах у під’їзді будинку і помер від отриманих травм. Про це йдеться в Єдиному державному реєстрі судових рішень, повідомляє кореспондент УНН.

Попередньо з'ясовано, що потерпілий впав через власну необережність. Медики встановили йому діагноз: закрита черепно-мозкова травма, параорбітальна субдуральна гематома.

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Чоловік помер у медичному закладі.

Нагадаємо, у Запоріжжі біля школи знайшли труп.

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