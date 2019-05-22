У Тернополі чоловік впав з 8-го поверху

Повідомляється, що подія сталася на вулиці Вербицького у Тернополі 21 травня близько 15:00 – чоловік впав у шахту ліфта з висоти восьмого поверху. Від отриманих травм він помер на місці.

За попередньою інформацією, в новобудові працюють бригади майстрів.

Зазначається, що загиблий, житель Зборівського району, 1974 року народження, прийшов до одного з робітників, а через деякий час люди почули, що в шахту ліфту хтось впав.

Однією з причин, за даними поліції, може бути те, що чоловік послизнувся на свіжозалитому бетоні, не втримався та зірвався у шахту.

Подію внесли в ЄРДР за ст. 272 ч. 2 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою.

Нагадаємо, у ліфтову шахту львівської багатоповерхівки впала жінка.