В Тернополе мужчина упал с 8-го этажа

Сообщается, что происшествие случилось на улице Вербицкого в Тернополе 21 мая около в 15:00 - мужчина упал в шахту лифта с высоты восьмого этажа. От полученных травм он скончался на месте.

По предварительной информации, в новостройке работают бригады мастеров.

Отмечается, что погибший, житель Зборовского района, 1974 года рождения, пришел к одному из рабочих, а через некоторое время люди услышали, что в шахту лифта кто-то упал.

Одной из причин, по данным полиции, может быть то, что мужчина поскользнулся на свежезалитом бетоне, не удержался и сорвался в шахту.

Событие внесли в ЕРДР по ст. 272 ч. 2 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью.

Напомним, в лифтовую шахту львовской многоэтажки упала женщина.