В Тернополе мужчина упал с 8-го этажа
Киев • УНН
КИЕВ. 22 мая. УНН. В Тернополе мужчина упал в шахту лифта с 8 этажа и погиб. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Тернопольской области.
Сообщается, что происшествие случилось на улице Вербицкого в Тернополе 21 мая около в 15:00 - мужчина упал в шахту лифта с высоты восьмого этажа. От полученных травм он скончался на месте.
По предварительной информации, в новостройке работают бригады мастеров.
Отмечается, что погибший, житель Зборовского района, 1974 года рождения, пришел к одному из рабочих, а через некоторое время люди услышали, что в шахту лифта кто-то упал.
Одной из причин, по данным полиции, может быть то, что мужчина поскользнулся на свежезалитом бетоне, не удержался и сорвался в шахту.
Событие внесли в ЕРДР по ст. 272 ч. 2 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью.
Напомним, в лифтовую шахту львовской многоэтажки упала женщина.