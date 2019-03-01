В Кривом Роге исчезла несовершеннолетняя
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. В Кривом Роге разыскивают 16-летнюю девушку. Об этом УНН сообщили правоохранители.
Девушка утром 27 февраля ушла из дома и не вернулась. С тех пор на связь она не выходила. Родители обратились в полицию. По данному факту начато расследование. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия.
Сообщается, что девушка раньше уже уходила из дома.
Напомним, ранее УНН сообщал, что в Днепре разыскивают несовершеннолетнюю, пропавшую 24 февраля.
Напомним, 31 января в Мариуполе исчезла 17-летняя девушка.
Как сообщал УНН, в Хмельницком исчезла мать и ее маленькая дочь.