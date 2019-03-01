У Кривому Розі зникла неповнолітня

Дівчина вранці 27 лютого пішла з дому і не повернулася. З тих пір на зв'язок вона не виходила. Батьки звернулися в поліцію. За даним фактом розпочато розслідування. Проводяться оперативно-розшукові заходи.



Повідомляється, що дівчина раніше вже йшла з дому.



Нагадаємо, раніше УНН повідомляв, що в Дніпрі розшукують неповнолітню, яка зникла 24 лютого.



Нагадаємо, 31 січня в Маріуполі зникла 17-річна дівчина.

Як повідомляв УНН, в Хмельницькому зникла мати і її маленька дочка.