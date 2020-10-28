В Кривом Роге сошел с рельсов грузовой поезд

"28 октября в 4:10 на окраине города Кривой Рог Днепропетровской области во время движения грузового поезда сошли с рельсов 14 вагонов. В результате происшествия люди не пострадали. По предварительным данным, авария произошла вследствие разъединения сцепления между вагонами. Сейчас принимаются меры для ликвидации последствий аварии", - говорится в сообщении.

Следственно-оперативная группа полиции устанавливает обстоятельства происшествия. Также полицейские обеспечивают охрану общественной безопасности на месте аварии.

Следователи решают вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, в ночь на 28 октября в Сумской области произошло смертельное ДТП, в результате которого погибли 4 человека.