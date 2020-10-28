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У Кривому Розі зійшов з рейок вантажний поїзд

Київ • УНН

 • 15166 перегляди

КИЇВ. 28 жовтня. УНН. У Кривому Розі на Дніпропетровщині сталася аварія вантажного поїзда - зійшли з рейок 14 вагонів. На місці працює поліція. Про це УНН повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

"28 жовтня о 4:10 на околиці міста Кривий Ріг Дніпропетровської області під час руху вантажного потягу зійшли з рейок 14 вагонів. Внаслідок події люди не постраждали. За попередніми даними, аварія сталася внаслідок роз’єднання зчеплення між вагонами. Зараз вживаються заходи для ліквідації наслідків аварії", - йдеться у повідомленні.

Слідчо-оперативна група поліції встановлює обставини події. Також поліцейські забезпечують охорону публічної безпеки на місці аварії.

Слідчі вирішують питання про відкриття кримінального провадження.

Нагадаємо, у ніч на 28 жовтня на Сумщині сталася смертельна ДТП, у результаті якої загинуло 4 особи.

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